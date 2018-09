Xbox Adaptive Controller – Spezialcontroller ab heute verfügbar

Microsoft hatte mit dem Xbox Adaptive Controller vielen Gamern mit physischen Einschränkungen, einen frustfreien Zugang zum Gaming versprochen. Ab heute geht der Controller an den Start.

Xbox Adaptive Controller ist ab jetzt zu haben

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten wie der The Able Gamers Charity, hatte Microsoft den neuen Spezialcontroller entwickelt. Der Controller und selbst die Verpackung sollen dabei Gamern mit entsprechenden Bedürfnissen einen leichteren Zugang zu ihrem bevorzugten Hobby ermöglichen. Aktuell kann der Controller im eigenen Microsoft Store und über Gamestop für etwa 100 € bezogen werden. Man kann nur hoffen, dass auch die anderen Plattformhalter mit einem ähnlichen Angebot nachziehen.

Quelle: Xbox Wire