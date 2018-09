The Witcher – Netflix verpflichtet Superman als Geralt

Gerüchte um die Besetzung der Rolle des Geralt von Rivia gab es viele. Jetzt ist es offiziell, wird werden Superman in The Witcher sehen.

Netflix The Witcher verpflichtet Henry Cavill

Henry Cavill der vor allem durch seine Rolle als Mann aus Stahl bekannt ist, wird in der Netflix Umsetzung von Geralts Story, die Rolle des Hexers übernehmen. Cavill hatte sich bereits in der Vergangenheit als Fan der Buchreihe geoutet. Director für die erste Episode wird Alik Sakharov sein (House of Cards), danach folgen Alex Garcia Lopez (Luke Cage) sowie Charlotte Brändström (Outlander). Wann die Show an den Start gehen soll ist allerdings noch nicht bekannt.

Quelle: Dualshockers