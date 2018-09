Die Indiespiele auf der gamescom 2018

“Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Indies den großen Titeln auf der gamescom die Show stehlen können. Es muss die schiere Masse an Spielen sein, die jedes Jahr spielbar sind, auch wenn sich der ein oder andere nicht so überzeugende Titel darunter verbirgt. Meistens jedoch kommen interessante Produkte dabei raus, wenn Entwickler unabhängig von irgendwelchen großen Entscheidern ihre Experimente durchführen können. Dann bekommen wir so Spiele wie Max and the Book of Chaos, What the Golf und Archaica, die uns alle in ihren Bann ziehen.”

Maarten Cherek, Redakteur