Angespielt: My Friend Pedro & Ape Out (gamescom 2018)

“Wer nach einem Termin bei Devolver Digital nicht sagt “Meine Fresse, was war das bitte für ein abgefahrener Scheiß”, der macht irgendwas falsch. Die beiden Spiele, die wir uns angeschaut haben, sprühten nur so vor extremen Einfallsreichtum und wir konnten uns das Grinsen nicht aus dem Gesicht wischen. Ape Out bringt extrem viel Pixelblut mit sich, während ihr bei My Friend Pedro eine abgefahrene Kombo nach der anderen durchführt. Beides sind definitiv Spiele, die man im Blick haben sollte.”

Maarten Cherek, Redakteur