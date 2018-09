Angespielt: Jump Force (gamescom 2018)

Die Ankündigung von Jump Force auf der diesjährigen E3 kam als Überraschung. Es ist nicht das erste Kampfspiel, in dem die unterschiedlichsten Charaktere aus diversen Shonen Jump-Serien gegeneinander antreten, aber es ist das bisher am besten aussehende Spiel und verspricht einen interessanten Twist, so dass die Story in unserer Realität spielt. Davon konnten wir uns zwar noch nicht überzeugen, ein paar Kämpfchen konnten wir uns aber dennoch liefern. Unsere ersten Eindrücke haben wir euch im Fazitvideo erzählt.

“Sich mit unseren liebsten Animehelden gegenseitig den Schädel einschlagen macht definitiv Spaß. Die Kamera spielt an der ein oder anderen Stelle nicht ganz mit, aber dies ist eine Krankheit, die sich viele Anime-Kampfspiele teilen. Optisch ist es einer der schönsten Anime-Klopper, die es gibt. Es kommt nicht an den charakteristischen Look eines Dragon Ball FighterZ ran, aber es ist knapp dahinter. Vor allem, wenn die Kämpfer ihre ultimativen Angriffe entfesseln, kann man nur “WOW” von sich geben. Shonen-Fans können sich auf diesen Prügler freuen.” Maarten Cherek, Redakteur