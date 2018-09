Angespielt: 60 Parsecs! (gamescom 2018)

In 60 Seconds! musstet ihr innerhalb von, wer hätte es gedacht, 60 Sekunden euer Hab und Gut und eure Familie zusammenscharen und euch in einem Bunker vor einer atomaren Explosion schützen. Anschließend galt es, mit den gesammelten Objekten zu überleben. Mit 60 Parsecs! wird nun noch eine Schippe drauf gelegt und ihr driftet mit euren gesammelten Objekten und Crewmitgliedern in einer Raumkapsel durch das All. Am Spielprinzip hat sich nichts großartig geändert, was sich geändert hat verraten wir euch in unserem Fazitvideo.

“Der größte Pluspunkt von 60 Parsecs! ist, ähnlich wie beim Vorgänger, der liebevoll gestaltete Grafikstil. Auch der Wiederspielwert ist durch die immer wieder neuen Szenarien extrem hoch, kaum ein Spieldurchgang ähnelt dem anderen. Besonders zum Totschlagen von ein paar Minuten wird 60 Parsecs! sich gut eignen. Es bringt euch abgefahrenen Humor und reizt euch, beim nächsten Versuch noch weiter zu kommen als beim vorherigen.” Maarten Cherek, Redakteur