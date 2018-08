Playstation Plus – Das sind die September Spiele

Gerade hat Sony die Playstation Plus Titel für den kommenden September enthüllt. Eines davon könnt ihr sogar jetzt schon herunterladen.

Playstation Plus bringt Sci-Fi und brachiale Action im September

Über Playstation Blog hat Sony die neuen Spiele für September angekündigt, die PS Plus Nutzer erhalten werden. Mit dabei sind diesmal zwei große Namen, nämlich Destiny 2 und God of War 3 Remastered. Destiny 2 könnt ihr sogar jetzt schon herunterladen und so gleich mit dem Leveln beginnen, bevor nächste Woche die Expansion “Forsaken” erscheint. Aber es werden natürlich auch wieder Titel für PS3 und PS Vita enthalten sein. Hier für euch das komplette Angebot.

Quelle: Playstation Blog