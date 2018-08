Onimusha Warlords – PS2 Klassiker kehrt tatsächlich zurück

Capcom ist wohl wirklich gerade dabei all seine IPs wiederzubeleben. Der PS2 Klassiker Onimusha Warlords wird schon wenigen Monaten erscheinen.

Onimusha Warlords erscheint Anfang nächsten Jahres

Fans haben in der Vergangenheit immer wieder Capcom in den Ohren gelegen und gebettelt, sie sollten den PS2 Klassiker doch zurückbringen. Das Capcom aktuell wohl wirklich ein Auge auf alte IPs wirft zeigt auch diese Ankündigung wieder. Die Samurai Action um Samanosuke wird ein HD Upgrade bekommen sowie Unterstützung für Widescreen TVs und Analog Stick Steuerung. Zudem wird der einfach Schwierigkeitsgrad von Beginn an verfügbar sein. Am 15. Januar 2019 soll der Titel hier erscheinen, allerdings bekommt Europa nur eine digitale Version für 19,99€ für PS4, Xbox One, Switch und PC.

Quelle: Playstation Blog