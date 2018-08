gamescom 2018 – Das sind die Gewinner der gamescom awards

Da ist sie nun also vorbei, die gamescom 2018. Wie in jedem Jahr werden während der Messe auch die besten Spiele, Stände, Entwickler uvm. ausgezeichnet und bekommen die gamescom awards verliehen. In diesem Jahr gibt es viele Selbstläufer, die von vorneherein klar waren, aber auch einige Überraschungen sind dabei.

Gamescom 2018: Hier sind die Gewinner

Beste Hardware (Jury-Kategorie): HTC Vive Wireless Adapter (HTC)

Bestes Multiplayerspiel(Jury-Kategorie): Battlefield V (Electronic Arts)

Bestes Virtual Reality-Spiel(Jury-Kategorie): Blood & Truth (Sony Interactive Entertainment)

Bestes Spiel der gamescom (Jury-Kategorie): Sekiro: Shadows Die Twice (Activision)

Beste Consumer-Erfahrung (Fan-Kategorie): Blizzard-Stand

Beste Warteschlangen-Unterhaltung (Fan-Kategorie): Blizzard-Stand

Bester Streamer/Let’s Player (Fan-Kategorie): Maximilian HandOfBlood Knabe (Instinct3)

gamescom “Most Wanted” Consumer award (Fan-Kategorie): Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

Bester Stand (Jury-Kategorie): Fortnite Booth (Envy Create)

Bester Entwickler(Fan-Kategorie): Ubisoft (Assassin’s Creed Odyssey, Starlink – Battle for Atlas)

Bester Publisher (Fan-Kategorie): Activision (Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: Forsaken, Sekiro: Shadows Die Twice, Spyro Reignited Trilogy)

gamescom Indie award (Jury-Kategorie): Lost Ember (Mooneye Studios)

Best of CAMPUS (Jury-Kategorie): LEDCube (Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten – Adrian Kaul, Hannes Vatter)

Bestes Actionspiel: Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard)

Bestes Add-on/DLC: Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)

Bestes Casualspiel: Team Sonic Racing (Koch Media)

Bestes Familienspiel: Super Mario Party (Nintendo)

Bestes Puzzle-/Skillspiel: Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Bestes Rennspiel: Forza Horizon 4 (Microsoft)

Beste Rollenspiel: Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

Beste Simulation: Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon Entertainment)

Bestes Social-/Onlinespiel: Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)

Bestes Sportspiel: FIFA 19 (Electronic Arts)

Bestes Strategiespiel: Total War: Three Kingdoms (Koch Media)

Bestes Playstation 4-Spiel: Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

Bestes Xbox One-Spiel: Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Bestes Nintendo Switch-Spiel: Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

Bestes PC-Spiel: Anno 1800 (Ubisoft)

Bestes Mobile-Spiel: Shadowgun War Games (MADFINGER Games)

Quelle: Pressemitteilung