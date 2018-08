Warframe – Revenant Warframe wartet in den Plains auf euch

Gestern Abend bekam Warframe Zuwachs in Form eines neuen Frames. Der Revenant wartet auf euch in den Plains of Eidolon.

Revenant ist jetzt auf PC in Warframe verfügbar

Mit dem Revenant gibt es in diesem Jahr schon den zweiten neuen Frame und den 36. Frame insgesamt. Den Neuzugang erhaltet ihr über eine kurze Quest die ihr in der Siedlung der Ostrons startet. Der durch die Eidolons inspirierte Frame kommt mit ein paar interessanten neuen Fähigkeiten und seiner eigenen Shotgun. Neben dem neuen Frame gibts aber auch noch ein passendes Rüstungsset sondern auch eine Rüstung für eure Kavats.

Revenants Abilities

Enthrall – Konvertiert Ziele zu euren Dienern. Von euch kontrollierte Feinde wenden sich gegen ihre Alliierten und bringen diese durch Schaden ebenfalls unter eure Kontrolle.Ihr behaltet die Kontrolle über eure Diener bis die Fähigkeit abläuft.

– Konvertiert Ziele zu euren Dienern. Von euch kontrollierte Feinde wenden sich gegen ihre Alliierten und bringen diese durch Schaden ebenfalls unter eure Kontrolle.Ihr behaltet die Kontrolle über eure Diener bis die Fähigkeit abläuft. Mesmer Skin – Umhüllt euch mit Sentient Energie, die Schaden umleitet und eure Angreifer betäubt wenn sie euch angreifen. Betäubte Feinde können ohne Kosten mit Enthrall unter eure Kontrolle gebracht werden.

– Umhüllt euch mit Sentient Energie, die Schaden umleitet und eure Angreifer betäubt wenn sie euch angreifen. Betäubte Feinde können ohne Kosten mit Enthrall unter eure Kontrolle gebracht werden. Reave – Verwandelt euch in eine Wolke aus Sentient Energie und sprintet durch eure Feinde. Dabei entzieht ihr Schilde und Lebensenergie um euch zu stärken. Nutzt ihr Reave an euren Thralls bekommt ihr doppelte Schilde und Lebensenergie zurück.

– Verwandelt euch in eine Wolke aus Sentient Energie und sprintet durch eure Feinde. Dabei entzieht ihr Schilde und Lebensenergie um euch zu stärken. Nutzt ihr Reave an euren Thralls bekommt ihr doppelte Schilde und Lebensenergie zurück. Danse Macabre – In einem tödlichen Tanz schleudert Revenant Laserstrahlen aus Sentient Energie um sich. Eingehender Schaden wird auf die Laser umgeleitet. Wenn ihr Feuer gedrückt haltet steigert ihr Schaden und Reichweite der Laser erhöht aber auch den Energieverbrauch. Thralls die durch Danse Macabre getötet werden geben Overshield Drops.

Warframe Vol. 1 Matt Hawkins, Ryan Cady

Image - Top Cow

Kindle Edition

Englisch

