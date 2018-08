Devil May Cry 5 – Neuer actionreicher Trailer veröffentlicht

Ein neuer Trailer direkt von der Gamescom hat das Release Datum für Devil May Cry 5 enthüllt. Der Trailer bietet zudem jede Menge Action.

Devil May Cry 5 startet im März

Der aktuelle Trailer zeigt Nero beim stylishen Kampf mit diversen Feinden. Neben ihm bekommen wir aber auch einen genaueren Blick auf den Helden der ersten Stunde, Dante. Sichtlich verändert ist der Halbdämon aber noch immer so cool wie eh und je. Ein dritter neuer Charakter gibt such zudem ebenso die Ehre. Neben all der spektakulären Action bekommen wir aber auch noch das Release Datum zu sehen, wonach Teil 5 des Action Hits am 8. Marz 2019 erscheinen soll.

Quelle: IGN (via Youtube)