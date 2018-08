Good Game Köln! – Saturn Angebote zur gamescom 2018

Was wäre eine gamescom ohne Knallerangebote von Media Markt, Saturn und Gamestop. Nachdem bereits vor wenigen Tagen die 9,99€-Aktion von Gamestop bekannt wurde, ging vor ein paar Tagen der Flyer von Media Markt aus Köln online. Nun folgt auch Saturn dem Trend und veröffentlicht Angebote Lokal in Köln. Natürlich gibt es auch hier wieder diverse Tiefstpreise in Sachen PS4-, Xbox-, und Nintendo Switch-Games. Dazu gesellen sich nette Vorbestelleraktionen und diverse Hardwareprodukte.

Saturn Angebote zur gamescom 2018

Hier würde es direkt zum Flyer gehen, alternativ haben wir für euch noch eine kleine Auflistung der Spiele inkl. Preis.

5 Euro:

Call of Duty Infinite Warfare (PS4)

Star Wars Battlefront II

Need for Speed Payback

9,99 Euro:

Fifa 18

Star Wars Battlefront II

11 Euro:

Dishonored 2

DmC Definitive Edition

13 Euro:

South Park Die Rektakuläre Zerreisprobe

15 Euro:

Madden 17

NHL 18

Need for Speed Payback

Burnout Paradise

Rocket League Collector’s Edition

Lego Harry Potter Collection

19 Euro:

UFC 3

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

The Elder Scrolls Online Morrowind

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition

Wolfenstein The New Order inkl. The Old Blood

The Evil Within 2

20 Euro:

Crash Bandicoot N Sane Trilogy

Overwatch Legendary

Call of Duty WWII

22 Euro:

Assassin’s Creed Origins

Fallout 4 G.O.T.Y.

25 Euro:

The Elder Scrolls Summerset

The Evil Within 2

Lego Marvel Super Heroes 2

29 Euro:

OnRush DayOne Edition

Shenmue I und II

37 Euro:

The Crew 2

39 Euro:

Shining Resonance Refrain (Ps4, XBoxOne und Switch)

Quelle: MyDealz