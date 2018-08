Diablo 3 – Eternal Collection mitsamt Trailer für Switch angekündigt

Wie nach ersten Gerüchten zu erwarten war, bestätigte Blizzard Entertainment nun offiziell, dass Diablo 3 auch für die Switch erscheinen wird. Die Eternal Collection soll demnach noch in diesem Jahr für Nintendos Heimkonsole erscheinen und wird auch auf der diesjährigen gamescom anspielbar sein. Neben dem Originalspiel sind auch die Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers enthalten.

Zusätzliche Inhalte für die Switch

Für Diablo 3: Eternal Collection können sowohl die Joy-Con Controller als auch der Nintendo Switch Pro Controller verwendet werden. Insgesamt können sich also bis zu vier Spieler lokal und online in eine Partie stürzen. Zusätzlich soll es exklusiv für die Switch-Version ein Rüstungsset geben, das an Ganondorf aus der The Legend of Zelda-Reihe angelehnt ist. Einen passenden Trailer hat Blizzard ebenfalls veröffentlicht.

Diablo III Blizzard Entertainment

Computerspiel

Spanisch, Portugiesisch, Deutsch

Quelle: Blizzard Entertainment