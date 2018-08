The Chinese Room – Sumo Digital kauft Dear Esther Entwickler

Nach der Entwicklung von Dear Esther und Everbody’s Gone to the Rapture gab es nicht viel Gutes vom Studio The Chinese Room zu hören. Jetzt wurde das Studio aber eingekauft.

The Chinese Room gehört jetzt zum Crackdown 3 Entwickler

Für die Summe von 2.2 Millionen britischen Pfund hat Sumo Digital den Entwickler The Chinese Room gekauft. Damit ist The Chinese Room das bereits fünfte Studio, dass sich Sumo anschließt. Studio Mitbegründer Dan Pinchbeck, wird zukünftig die Rolle als Creative Director einnehmen. Mitbegründerin Jessica Curry wird weiter als unabhängige Komponistin dem Studio erhalten bleiben. Hoffentlich sorgt sie für noch mehr großartige Soundtracks.

Quelle: Sumo Digital