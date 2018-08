Realm Royale – Spielerzahlen im freien Fall

Es kann eben nur einen geben. Der Battle Royale Titel Realm Royale erfährt gerade, wie es sich im Schatten von Fortnite anfühlt.

Realm Royale verliert fast die gesamte Spielerbasis

Nachdem der Battle Royale Titel vom Studio Hi-Rez via Early Access an den Start ging, strömten Gamer in Massen heran. Geht man aber nach den Steam Statistiken, sind diese auch genauso schnell wieder weg gewesen. Nach nur etwa zwei Monaten haben sich etwa 97% der Spieler wieder verabschiedet. Spieler berichten, dass dies hauptsächlich am nicht ausbalancierten Gameplay. Aktuell plant Hi-Rez den Titel auch auf Konsolen zu bringen und Spieler können sich aktuell für die Beta anmelden.

Quelle: Gamesindustry.biz