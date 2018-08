Pokémon GO – Celebi bald für alle Spieler verfügbar

Bisher konnten nur diejenigen, die am diesjährigen Pokémon GO-Fest teilgenommen haben, das legendäre Pokémon Celebi ergattern. Niantic bietet nun jedoch bald allen Spielern die Möglichkeit, sich dieses extrem seltene Exemplar zu sichern. Dazu wird eine neue Forschungsmission eingeführt, welche die Spieler abschließen müssen. Was man dafür tun muss, damit hält sich Niantic bislang bedeckt. Man muss lediglich “Seine Fähigkeiten unter Beweis stellen”.

Schnappt euch das mysteriöse Psycho-Pokémon in Pokémon GO

Um an dem Spezialforschungsprojekt in Pokémon GO teilzunehmen, müsst ihr lediglich eine Voraussetzung erfüllt haben: Ihr solltet das dritte Forschungsprojekt abschließen, in welchem ihr das legendäre Pokémon Mew fangen könnt. Dann wird ab dem 2ß. August Celebis Projekt für alle verfügbar sein. Auch Teilnehmer des Festes können es abschließen und erhalten dann Bonbons, um ihr Celebi zu stärken.

