Hearthstone – Detaillierte Präsentation des Rätsellabors kurz vor Release

Die neue Singleplayerkampagne von Hearthstone aus der neuen Erweiterung “Dr. Bumms Geheimlabor” steht kurz bevor. Bereits in wenigen Tagen erscheint das sogenannte Rätsellabor, in welchem Blizzard Fans ein etwas anderes Spielerlebnis bieten möchte. Anstatt in konventionellen Kartenduellen gegen die Monster anzutreten, messt ihr euch mit ihnen in verschiedenen Rätseln. Kurz bevor der neue Singleplayermodus veröffentlicht wird, gehen die Entwickler in einem kurzen Video etwas näher auf den Modus ein und erklären einige Details.

Knifflige Rätsel und Kopfnüsse in Hearthstone

Das Rätsellabor wird vier verschiedene Abschnitte aufgeteilt sein. In jeder von ihnen habt ihr immer nur einen Zug, die vorgegebene Aufgabe zu erfüllen. In der Todeszone sucht ihr nach genug Schaden, um euren Gegner zu besiegen. In Überleben macht ihr genau das Gegenteil, hier müsst ihr versuchen, den Schaden eures Gegners zu überleben. Der dritte Modus heißt Tabula rasa und in diesem müsst ihr das gesamte Spielbrett von Monstern befreien, auch euer eigenes. Zu guter Letzt gibt es noch Spiegelbild, in welchem ihr das Brett von euch und das eures Gegners exakt angleichen müsst, so dass sie ein Spiegelbild ergeben. Die Erweiterung bringt euch über 100 Rätsel und lässt euch am Ende gegen Dr. Bumm höchstselbst antreten. Das Rätsellabor erscheint am 21. August.

Quelle: Hearthstone DE via Youtube