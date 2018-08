Life Is Strange 2 – Community Event am Mittwoch der gamescom 2018

In diesem Jahr gibt es reichlich Events rund um die gamescom. Sowohl außerhalb der Hallen, als auch auf der Messe gibt es diverse Aktivitäten und Möglichkeiten mit Entwicklern und anderen Leuten aus der Branche zu sprechen oder zu feiern. Dies nimmt sich Square Enix nun auch zum Anlass und lädt zum Life Is Strange 2 Community Event am Mittwoch der gamescom ein.

Life Is Strange 2 Event auf der gamescom 2018

Square Enix veranstaltet neben dem Final Fantasy Cosplay-Wettbewerb noch eine tolle Community-Aktion zu Life Is Strange 2. Am Mittwoch wird es am Stand von Square Enix in Halle 8 ein Cosplaytreffen inklusive Fotoshooting geben. Wann genau dieses Shooting beginnt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz ersichtlich. Wichtig ist allerdings, dass man sich vorher via Google-Formular zu dem Event anmeldet. Sobald die Hallen dicht sind, wird es ab 20:30 Uhr noch eine Fragerunde mit den Entwicklern von DONTNOD geben. Für Essen und Trinken ist an dem Event gesorgt. Weitere Informationen zum Event werden dann via E-Mail bekannt gegeben.

Will you be going to gamescom? Register here to join our community cosplay and meet & greet with DONTNOD on Wednesday, August 22!

>> https://t.co/Nrx04L7xnV << (Picture from last year's event) pic.twitter.com/7owlibtS3s — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 15, 2018

Life is Strange 2 - Complete Season [PC Code - Steam] Episode 1 wird am 27. September 2018 erscheinen. Episoden 2-5 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die komplette Season enthält Episode 1 und das Bundle aus Episoden 2-5. Episoden 2-5 werden bei Erscheinung verfügbar sein.

Quelle: DONTNOD via Twitter