Undertale – Erscheinungszeitraum für Switch eingegrenzt

Bislang war lediglich bekannt, dass der Indie-Titel Undertale in Japan am 15. September 2018 für die Nintendo Switch erscheinen soll. Nun hat der verantwortliche Entwickler Toby Fox via Twitter den europäischen Zeitraum etwas weiter eingegrenzt und Switch-Fans können sich noch in diesem Jahr auf den Titel freuen.

UNDERTALE will be releasing for Nintendo Switch in September in all regions!!! (Exact date still forthcoming!!!)

Obviously you can download the game on release, but if you wanted to pre-order the physical collector's edition, do it here on Fangamer.

(UT merch is also on sale!!) https://t.co/FNtRlf8CG1

— tobyfox (@tobyfox) August 13, 2018