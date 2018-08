Dark Souls Remastered – Switch-Termin bekannt gegeben

Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment hat nun den finalen Releasetermin für Dark Souls Remastered auf der Switch bekannt gegeben. Das Spiel ist bereits für PlayStation 4 und Xbox One erschienen, nun soll auch Nintendos Hybridkonsole folgen. Demnach soll der Titel am 19. Oktober 2018 erscheinen. Am gleichen Tag erscheint auch die zum Spiel passende amiibo Solaire of Astora. Mit dieser könnt ihr im frühen Verlauf des Spiels die Geste Gelobt sei die Sonne freischalten, allerdings werdet ihr diese auch ohne amiibo im weiteren Spielverlauf freischalten.

Technische Details der Switch-Version

Auflösung

Original: 720p

Nintendo Switch: TV-Modus: 1080p; Handheld-Modus: 720p

Bildrate

Original: 30fps

Nintendo Switch: 30fps

Online Mehrspieler

Original: 1~4

Nintendo Switch: 1~6

Online System

Original: P2P

Nintendo Switch: Spezieller Game-Server

DLC

Original: Separat

Nintendo Switch: Inbegriffen

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Pressemeldung)