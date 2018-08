Spider-Man – Neuer Trailer zeigt Freunde und Feinde

Es dauert nicht mehr lange bis wir mit Spider-Man durch die Häuserschluchten schwingen können. Ein neuer Trailer zeigt uns diesmal Freunde und Feinde.

Bekannte Gesichter aus der Spider-Man Welt

Der aktuelle Trailer startet gleich mit viel Action und das erste bekannte Gesicht lässt nicht lange auf sich warten. Miles Morales gibt sich die Ehre und auch Tante May sind am Start. Ein echter Spidey Trailer wäre aber nicht komplett ohne ein paar Schurken und so bekommen wir neben bereits bekannten Schurken wie Kingpin auch Silver Sable zu sehen. Wie sie in die Story passt werden wir am 7.September erfahren, wenn der Titel bei uns erscheint.

Quelle: PlayStation (via Youtube)