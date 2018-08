DOOM Eternal – Erstes Gameplay und Switch-Bestätigung

Es gibt erstes Gameplaymaterial zu DOOM Eternal. Ein 25-minütiges Video zeigt erste Einblicke in den höllischen Shooter, der übrigens auch auf die Switch kommen wird. Dies wurde auf dem Veröffentlichungsevent sowie auf dem offiziellen Twitteraccount ebenfalls bestätigt.

Schlachtet Dämonen wie nie zuvor in DOOM Eternal

Einiges wird neu sein in DOOM Eternal. Es wird euch einiges an Möglichkeiten gegeben, Dämonen aus der Unterwelt in den unterschiedlichsten Gebieten zu schnetzeln und über den Haufen zu ballern. Dazu kommt ein sogenanntes Invasion-Feature, welches anderen Spielern erlaubt, eurer Kampagne als Dämon beizutreten und euch das Leben zur Hölle zu machen. Dazu wurde auch das Kontingent an Dämonen erweitert, es wird also viele neue Geschöpfe zu sehen geben.

Quelle: Bethesda Softworks via Youtube