Taiko no Tatsujin – Tracklist für Switch und PS4 enthüllt

Wie Bandai Namco bekannt gab, erscheinen Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch und Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PlayStation 4 am 2. November 2018. Somit werden es die ersten spielbaren Titel der Taiko no Tatsujin Reihe sein, die offiziell in Europa erscheinen werden. Nun gab der Publisher zudem die Tracklist der beiden Editionen bekannt, die ihr nach bester Trommler-Manier nachspielen könnt. Demnach bleiben die Songs aus der japanischen Version des Spiels erhalten.

Trommeln in Taiko no Tatsujin

Zudem wird es für alle Nintendo Switch Spieler ein Taiko Drum Set-Controller für Taiko no Tatsujin: Drum ’n’ Fun! geben. Ein Preis wurde bislang noch nicht bestätigt, allerdings wurde bekannt gegeben, dass der Switch-Titel sowohl physisch als auch digital erhältlich sein wird. Den Titel Taiko no Tatsujin: Drum Session! für die PlayStation 4 wird es nur in einer digitalen Version geben.

In Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch sind Lieder wie “CHA-LA HEAD-CHA-LA” von Dragon Ball Z, “How Far I’ll Go” von Vaiana – auf japanisch – und sogar klassische Titel wie “Turkish March” von Beethoven verfügbar. Bandai Namco Entertainment Europe bestätigt außerdem, dass Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch mit dem Taiko Drum Set erscheint. Dieser spezielle Controller bringt die ultimative Trommel-Erfahrung nach Europa! Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! für Nintendo Switch erscheint als physische Version exklusiv bei Amazon.de. Die digitale Version ist über den Nintendo eShop erhältlich.

