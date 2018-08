Bethesda – Publisher bekämpft Verkauf von gebrauchten Spielen

Erst gestern haben wir einen ersten Blick auf das nächste Doom bekommen. Bethesda möchte in Zukunft aber wohl vermeiden, dass ihr deren Spiele nach Abschluss weiterverkauft.

Bethesda scheint gebrauchte Spiele zu bekämpfen

Viele Gamer haben bestimmte schon einmal gebrauchte Spiele oder ungenutzte Spiele auf Amazon oder eBay verkauft. Und normalerweise ist das ja auch kein Problem. Leider scheint Bethesda dies anders zu sehen. Polygon wurde ein Brief von einem Amazon Nutzer weitergeleitet, der von Bethesdas Anwälten aufgefordert wurde, sein Angebot einer verpackten Kopie von The Evil Within 2 zu stoppen. Das Argument seitens der Anwälte ist, dass er keine Garantie bietet wie ein Geschäft und daher das Copyright von Bethesda verletzt. Die Anwaltskanzlei Vory wirbt auf ihrer Seite, dass sie im Namen von Firmen den Verkauf von gebrauchten Artikeln unter dieser Behauptung gerichtlich zu verfolgen. Dem Amazon Nutzer wurde mit gerichtlichen Schritten gedroht sollte er das Angebot nicht entfernen. Die gesetzliche Lage ist zwar in Deutschland anders aber ein gutes Licht wirft die ganze Sachen nicht auf den Publisher und mögliche Folgen für Spieler in anderen Regionen der Welt. Auf Nachfrage wollten sich weder der Publisher, deren Anwälte Vory noch Amazon gegenüber Polygon zu der Situation äußern.

Quelle: Polygon