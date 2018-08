Persona Dancing Games – Offizieller Release angekündigt

Die Persona Dancing Games Persona 5: Dancing in Starlight und Persona 3: Dancing in Moonlight haben jetzt endlich einen offiziellen Releasetermin für Deutschland. Macht die Tanzschuhe bereit.

Wie Atlus heute bekannt gegeben hat, werden Persona 5: Dancing in Starlight und Persona 3: Dancing in Moonlight noch in diesem Jahr für PS4 und PS Vita hier erscheinen. Die Vita Versionen werden einzeln je 39,99€ kosten, die PS4 Versionen 59,99€. Für beide Plattformen wird es aber noch eine Endless Night Collection geben, die für Vita 69,99€ und PS4 99,99€ kosten wird. Vita Fans werden allerdings nur digitale Versionen kaufen können, da die physischen Versionen nur Japan vorbehalten bleiben.

Get your dancing shoes ready, we’re going to dance the night away on Dec. 4! Pre-order the Persona Dancing: Endless Night Collection featuring both #P3D #P5D and a digital copy of Persona 4: Dancing All Night! Secure your copy at https://t.co/zct3liEwIO pic.twitter.com/JD23DfOoUa

— Atlus U.S.A., Inc. (@AtlusUSA) 9. August 2018