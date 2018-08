Fortnite – Epic Games verklagt Cheat-Hersteller aus Deutschland

Cheats sind leider immer noch ein großes Problem in der Welt der Videospiele. Früher eine beliebt Methode, um sich in Singleplayertiteln ohne große Anstrengung weiter zu kommen, haben sich Cheats leider auch mittlerweile viel zu sehr in Online-Spielen etabliert. Das Geschäft scheint recht lukrativ zu sein, denn mittlerweile gibt es einige Unternehmen, welche Cheats für diverse Multiplayer-Spiele anbieten.

Cheat-Hersteller wird von Epic verklagt

Das deutsche Unternehmen EngineOwning bewirbt seine Cheats unter anderem damit, dass sie frei konfigurierbar wären und unerkannt genutzt werden könnten. Das Epic Games davon nicht begeistert ist, ist wohl nachvollziehbar. Das Entwicklerstudio hat sich nun mit dem Landgericht in Frankfurt am Main in Verbindung gesetzt und erste rechtliche Schritte eingeleitet. Vor einiger Zeit gab es einen ähnlichen Fall, bei welchem Blizzard ein anderes deutsches Cheat-Unternehmen erfolgreich verklagte. Wir dürfen gespannt sein, wie es weiter geht.

