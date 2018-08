Tekken 7 – Negan aus The Walking Dead als Gastcharakter enthüllt

In der Geschichte der Kampfspiele gab es schon so einige Gastcharaktere, sowohl in Super Smash Bros., in Soul Calibur und auch in Tekken. Der neueste Gastkämpfer für Tekken 7 überraschte jedoch sogar die eingefleischtesten Fans. Denn es wird ein Charakter sein, der nicht aus einem anderen Spiel, sondern aus einer TV-Serie stammt.

Negan im zweiten Tekken 7-Season Pass

Innerhalb des zweiten Season Pass von Tekken 7 wird niemand geringeres als Negan aus The Walking Dead als spielbarer Kämpfer hinzugefügt. Mit seinem mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger Lucille wird er so einige Köpfe einschlagen. Der Season Pass-Trailer teased Negan lediglich an, Gameplay von ihm gibt es nicht. Auch Informationen, ob der Schauspieler von Negan, Jeffrey Dean Morgan, den Charakter auch im Spiel vertonen wird, sind abwesend. Seine Stimme ist jedoch im Trailer zu hören.

Quelle: Bandai Namco Entertainment America via Youtube