Square Enix – Folgende Spiele sind auf der gamescom vertreten

Publisher Square Enix ist neben vielen anderen Vertretern auf der diesjährigen gamescom in Köln anzutreffen. Nun haben die Verantwortlichen das Line-Up an Spielen bekannt gegeben, welche auf der Kölner Messe zu sehen sein werden. Mit dabei sind Gaming-Highlights wie Kingdom Hearts III, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest XI, Life is Strange 2 und Just Cause 4 auf über 1.500 Quadratmetern. Doch auch der Stand selbst wird sich sehen lasen können, da große Standbauten wie ein gigantisches Schlüsselschwert, eine Nachbildung von Andys Kinderzimmer aus Toy Story oder eine imposante Maya Pyramide aus Shadow of The Tomb Raider.

Einige Titel von Square Enix auf der gamescom 2018

Für Kingdom Hearts III wird es insgesamt zwei Demoversionen geben. In der einen können Besucher einen Bosskampf gegen Granitos aus Hercules erleben, in der anderen die Spielzeugwelt aus Disney Pixars Toy Story zusammen mit Woody und Buzz entdecken. Auch eine Demoversion zu Shadow of The Tomb Raider wird es geben, dabei sollen die Anspielstationen wie auf einer Pyramide aufgebaut sein. Für die Rollenspieler hält Square Enix Dragon Quest XI mit einer neuen Sprachausgabe bereit, während Abenteuerfans Life is Strange 2 testen können. Auch Just Cause 4 lässt sich seinen Auftritt nicht nehmen. Als besonderes Angebot bietet Square Enix Messebesuchern eine kostenlose Version der FINAL FANTASY XIV Online STARTER EDITION, wenn diese sich am Stand registrieren. Geboten wird auch ein exklusives Programm von Bühnenshows mit den Machern des Spiels, darunter Producer und Director Naoki Yoshida und Sound Director Masayoshi Soken, welches in einem großen Cosplay-Wettbewerb am Messe-Samstag (25. August 2018) gipfelt. Fans von exklusiven Merchandise-Produkten treffen sich hingegen in Halle 5.2 am Stand von Square Enix Products. Dort können Figuren, Accessoires, Schmuckstücke und Brettspiele zu den zahlreichen beliebten Marken von Square Enix erworben werden. Am brandneuen Stand von Square Enix Music werden zudem exklusive, signierte Tonträger angeboten. In einem speziellen Bereich können Besucher außerdem das FINAL FANTASY TRADING CARD GAME sowie ein neues Brettspiel, das auf einer weltberühmten Marke basiert, ausprobieren.

Quelle: Square Enix (via Pressemeldung)