Dragon Ball FighterZ – Cooler tritt auf den Plan

Auf dem aktuell stattfindenden größten Turnier für Kampfspiele, der EVO (Evolution Championship Series), werden so einige Ankündigungen für die beliebtesten Prügler getätigt. Ganz hoch angesehen ist derzeit auch Dragon Ball FighterZ, für welches es einen Trailer mitsamt neuem Charakter gab. Es wird wieder einmal ein Filmcharakter sein, welcher bei den Fans recht beliebt ist: Freezers Bruder Cooler wird mitmischen.

Noch ein Filmcharakter für Dragon Ball FighterZ

Neben Bardock und Broly ist nun mit Cooler ein weiterer Charakter in Dragon Ball FighterZ, welcher nicht in der Hauptgeschichte, sondern lediglich in einem Film vorkommt. Genauer gesagt gibt es zwei Filme, in denen Cooler der Antagonist ist, jedoch tritt er im Spiel nur in der Form auf, die er im ersten Film “Cooler’s Rache” einnimmt. Im EVO-Trailer kann man sich schon einmal ein wenig Gameplay von Freezers Bruder anschauen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment America via Youtube