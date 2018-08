My Hero: One’s Justice – Oberbösewicht All for One kämpft mit

Am 23. August ist es soweit, dann erscheint My Hero: One’s Justice für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Nun wurde im Weekly Shonen Jump, in welchem der Manga von My Hero Academia auch erscheint, ein neuer Kämpfer angekündigt. Es ist niemand geringeres als der Oberbösewicht der Story höchstselbst, All for One.

Der stärkste Kämpfer in My Hero: One’s Justice?

In der Geschichte von My Hero Academia ist All for One einer der stärksten Charaktere, die es jemals gab. Er kann mit seiner Macke die Macken von anderen Leuten stehlen und sie für sich ansammeln. So hat er sich über viele Jahre am Leben gehalten und ist immer stärker geworden. In My Hero: One’s Justice wird seine Stärke wohl ein wenig angepasst, damit er die anderen spielbaren Charaktere, von denen der Großteil ja aus Highschool-Schülern besteht, nicht übertrumpft.

Quelle: shonengamez