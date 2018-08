Final Fantasy VII – Remake wechselt Genre

Viel ist nicht bekannt über das Final Fantasy VII Remake, mal abgesehen davon, dass es wohl nicht vor 2023 erscheinen soll. Ein Detail könnte Fans aber verärgern.

Final Fantasy VII Remake wird wohl ein Action Game

In einer Stellenausschreibung von Square Enix konnte man folgende Passage finden, “carry the core of Final Fantasy VII Remake that is being remade as an action game”. Der Entwickler sucht also nach Leuten, die die Essenz des Originals in ein Action Game übertragen können. Die bisher gezeigten Videos deuteten ja bereits an, dass es etwas flotter zugehen könnte. Die Anzeige steht aber im Gegensatz zu früheren Aussagen von Square Enix, nach denen sich beim Genre nichts ändern sollte.

Quelle: Siliconera