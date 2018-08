Insomniac Games – Keine Pläne für Resistance Fortsetzung

Insomniac Games hatte mit Resistance einen der ersten Shooter Erfolge auf der damals frischen PS3. Eine Zukunft scheint es für die Shooter Reihe aber nicht zu geben.

Insomniac Games hat keine Pläne für Resistance

In einem Interview mit Finder wurde Community Director James Stevenson gefragt, wie es um eine Rückkehr zum Resistance Universum steht. Stevensons sagte dazu, dass er gelernt habe nichts konsequent auszuschließen aber das Studio habe aktuell keinerlei Pläne für mehr Resistance. Auch die Frage danach ob möglicherweise ein anderer Entwickler sich der IP annehmen könnte, gab er zur Antwort, das alles in Sonys hand liegt da Resistance deren Eigentum ist. Sollte Insomniac also kein Interesse haben könnte durchaus wieder ein anderes Studio einspringen wie es schon bei den PSP und PS Vita Ablegern der Fall war.

Quelle: Finder