Dragon Quest XI – Neuer Trailer zu den Charakteren veröffentlicht

Spieleentwickler Square Enix hat einen neuen Trailer zum JRPG Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals veröffentlicht. In diesem werfen wir einen genaueren Blick auf die einzelnen Charaktere, die uns während des Abenteuers begleiten werden. Zu diesen zählen unter anderem Jade, Erik, Serena, Sylvando, Rab und Veronica, die wir im Trailer näher vorgestellt bekommen.

Dragon Quest XI mit neuem Trailer

Dragon Quest XI erscheint am 4. September 2018 für PC und PlayStation 4. In Japan ist der Titel bereits seit dem 29. Juli 2017 für PlayStation 4 und Nintendo 3DS erhältlich. Eine Version für die Nintendo Switch soll noch in diesem Jahr folgen.

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals Edition des Lichts (PS4) Die Edition des Lichts enthält zusätzliche herunterladbare Bonus-Gegenstände und Wendecover

Komplett neuer, unabhängiger Teil exklusiv für die PS4

Nostalgischer Dragon Quest-Stil trifft auf Unreal Engine 4

Über 100 Stunden Spielzeit

Herausgeber: Koch Media GmbH

Quelle: GameSpot