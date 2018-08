Super Seducer 2 – Aufreißerspiel bekommt Fortsetzung

Super Seducer erhielt unerwarteten Erfolg, da es für unterhaltsame Livestreams auf Twitch sorgte und mit seinem absurden Gameplay das Internet mit Memes versorgte. Nun bekommt dieser doch eher abstrakte Titel mit Super Seducer 2 einen Nachfolger, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat.

Super Seducer 2 lässt euch auch Männer aufreißen

In Super Seducer führte euch ein Coach anhand verschiedener Szenarien vor, welche Dos und Don’ts es beim Flirten zu beachten gibt. Dabei konntet ihr immer auswählen, wie ihr euch in den Situationen verhalten wollt. Super Seducer 2 wird mehr vom Selben bieten, lässt auch aber diesmal auch in einigen Szenarien als Frau versuchen, Männer aufzureißen. Das Spiel erscheint am 12. September für Steam.

Quelle: Richard LaRuina via Youtube