Nintendo – gamescom-Lineup veröffentlicht

Die gamescom steht bevor und nun hat Nintendo bekannt gegeben, welche Spiele es auf der Messe zu sehen geben wird. Natürlich wird Super Smash Bros. Ultimate im Fokus stehen. Das heiß erwartete Kampfspiel wird mit einer Demo auf der Messe anspielbar sein. Ebenso wird man Super Mario Party zum ersten Mal spielen können und die ersten Minispiele testen. Doch das ist nicht alles, was Big N mit nach Köln bringt.

Das sind Nintendo’s Spiele auf der gamescom

Neben diesen beiden großen Titeln bringt Nintendo noch viele weitere Spiele mit, die man anspielen kann. Darunter sind so Titel wie FIFA 19, Dark Sous: Remastered, Travis Strikes Again: No More Heroes, Dragon Ball FighterZ, Starlink: Battle for Atlas und Killer Queen Black. Ebenfalls gezeigt werden erstmals Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country und DAEMON X MACHINA.

