Monatsrückblick Juli 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Nintendo Switch, der aktuelle Überflieger?

In Zeiten von Xbox One X, Playstation 4 Pro, VR-Gaming und so weiter, hat Nintendo es nicht ganz einfach. Sollte man annehmen. Während die Konkurrenz mit immer mehr Leistung, 4K-Auflösung und VR-Gaming um sich wirft, geht man im Hause Nintendos einen anderen Weg. Die Nintendo Switch ist mittlerweile über ein Jahr auf den Markt und hat ein recht starkes Portfolio. Das neue Flaggschiff von Nintendo hat nicht nur Indie-Entwickler auf den Plan gerufen. Auch die großen wie beispielsweise Bethesda haben sich mit dem kleinen Handheld auseinandergesetzt und neben Doom auch mittlerweile Wolfenstein 2: The New Colossus auf die Switch portiert. Unser Chef Tobi hat sich mit Marco die Mühe gemacht, die Switch-Version mit der von der Playstation 4 zu vergleichen. Was dabei rum gekommen ist und wie Wolfenstein 2: The New Colossus auf der Switch abgeschnitten hat, könnt ihr HIER nachlesen. Doch auch die eigenen Marken geben sich ein Stelldichein auf der Nintendo Switch. Mit Splatoon 2: Octo Expansion ist ein DLC für Nintendos neue Farbkrieger erschienen. Das hat sich Jasmin etwas genauer angeschaut. Den Test dazu findet ihr HIER. Doch das ist nicht alles. Auch der actionreiche Puzzle-Spaß Sushi Striker: The Way of Sushido feierte sein Switch-Debüt. Maarten hat das Spiel mal genau unter die Lupe genommen. Was seine kritischen Augen alles so erblickten, könnt ihr HIER nachlesen.

Zocken für die Wissenschaft

Blizzard hat auch in diesem Monat wieder auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar nicht nur mit einem genmanipulierten Hamster vom Mond, der in einer riesigen Hamsterkugel alles dem Erdboden gleich macht, was ihm im Weg steht, sondern auch mit einem Skin für die Heilerin Mercy. Zwar gab es den Skin bereits ab Mai zu kaufen, jedoch sind jetzt die aktuellen Zahlen veröffentlicht worden. Der Skin hat eine Gesamtsumme von 12,7 Mio. US $ eingenommen! Diese Wahnsinnssumme geht an die Breast Cancer Foundation und ist die bisher größte Spende an diese Institution. Na das hat sich gelohnt. Und ganz nebenbei hat eine weitere Stellenausschreibung seitens Blizzard zu neuen Spekulationen geführt, was ein Remaster von Warcraft 3 angeht. Aber auch Microsoft hatte auf sich aufmerksam gemacht. Leider nicht im positiven. Denn im Microsoft Store war für kurze Zeit die Darksiders 3: Blade and Whip Collection (Vorbestellerpreis ca. 90 Euro), Bestandteil der Darksiders Fury’s Collection: War and Death (Paketpreis 39,99 Euro). Als der Fehler auffiel, wurde das Angebot allerdings schon einige Male genutzt. Nur leider nahm Microsoft nachträglich Darksiders 3 aus dem Paket raus. Ziemlich ärgerlich für die, die es schon via Paypal bezahlt hatten. Und natürlich wurden die Kunden auch nicht darauf aufmerksam gemacht. Eine Rückerstattung wurde erst nach kontaktieren des Kundendienstes möglich. Na ja, versuchen kann man es ja mal. Immerhin gab es das Geld zurück.

Was uns im August erwartet

Im Sommer ist es manchmal richtig heiß. Also teilweise so richtig unerträglich heiß. Und was macht der Durchschnittszocker dann? Richtig! Er geht nach draußen auf ein Festival! Denn Sommerzeit ist Festivalzeit. Nun, was hat das jetzt mit Videospielen zu tun? Ganz einfach. Auf dem diesjährigen Wacken Open Air wird erstmals eine ESL Arena aufgebaut sein. Auf einer Fläche von über 1800 m² wird gezockt bis zum Abwinken. Neben einigen ausgewählten Titeln wie God of War, Dota, Overwatch, etc. wird auch ein starkes Programm geboten. Mit Showmatches unter Bands und Profiteam oder Fun Turnieren wird es dort einiges zu sehen geben. Und natürlich auch zu hören, denn im Hintergrund gab sich eine Band nach der anderen die Ehre. Doch das ist nur ein kleines Schmankerl. Natürlich werden wir auch wieder für euch auf der Gamescom sein und euch mit vielen wichtigen und interessanten Infos zu den kommenden Spielehits versorgen. Vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Jedenfalls wünschen wir euch noch viel Spaß beim Zocken.