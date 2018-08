Fortnite – Nächstes Twitch Prime Pack scheinbar geleakt

Fortnite bricht weiter Rekorde und Fans bekommen einfach nicht genug. Ein neuer Leak scheint das nächste Twitch Prime Pack enthüllt zu haben.

Fortnite und sein nächstes Twitch Prime Pack

Via Twitter ist ein Bild des vermeintlich kommenden, nächsten Twitch Prime Packs aufgetaucht. Demnach soll das Pack den Archetype Skin, die Caliper Spitzhacke, den Servo Gleiter und den den Paradigm Rucksack enthalten. Wann das schwarz-grüne Design Pack an den Start gehen wird ist noch nicht absehbar. Sollten die Inhalte aber wirklich Teil einer Twitch Prime Aktion sein, werdet ihr entsprechend über einen Amazon Prime Account verfügen müssen um an das Pack zu kommen.

Upcoming third Twitch Prime Pack pic.twitter.com/loaVWOdiYW — Fortrise(n) (@fortrisen) 30. Juli 2018

Quelle: @fortrisen (via Twitter)