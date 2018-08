Faszination Fortnite – Vom Underdog zum Megahit

Fortnite ist eines der am meist gespielten Videospiele aller Zeiten. Anfangs nur auf PC verfügbar, erhielt das Spiel mittlerweile eine Portierung auf Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und sogar Mobiltelefone. Der Hype um Fortnite ist wirklich erstaunlich. Aber das war nicht immer so. Wie Fortnite es geschafft hat, dort hinzukommen, wo es jetzt ist, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Eine gute Idee, die aber leider nicht gut ankam

Die ursprüngliche Idee hinter Fortnite war eigentlich eine ganz andere. Zu der Zeit der Ankündigung war der allgemeine Zombie-Hype noch in vollem Gange. Und auf diesen Zug wollten die Entwickler aufspringen. Ein mysteriöser Sturm hat die Menschheit auf ein Minimum reduziert. Die übrigen Überlebenden raufen sich zusammen und sammeln tagsüber Ressourcen, um ein Fort zu bauen, welches sie nachts gegen Horden unzähliger, untoter Monstrositäten zu verteidigen. Klingt im ersten Moment schon spannend, ist es auch. Allerdings nur ein Stück weit, denn das Spielprinzip wurde recht schnell langweilig und fand nicht so den Anklang. Auch diverse Updates und Änderungen, wie etwa das Einführen von verschiedenen Missionen, bis man letzten Endes die Welt rettet, halfen nicht mehr viel. Das Spiel stand auf der Kippe und brachte die Entwickler zum Grübeln. Zu der Zeit war der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds (kurz: PUBG) in aller Munde und erfuhr einen Wahnsinns Hype. Die Entwickler sahen ihre letzte Chance darin, auch für Fortnite einen Battle-Royal-Modus zu entwickeln. So machten sie sich dran, so schnell wie möglich ihre letzte Chance zu nutzen. Und das taten sie mit Bravour, denn Fortnite hat mittlerweile mit Abstand die meisten Spieler zeitgleich und hat mit den Spielerzahlen sogar den ehemaligen Genre-Primus PUBG vom Thron gestoßen. Somit hat das Studio Epic Games nicht nur so die Kurve gekriegt, sondern nebenbei noch einen der größten Hypes der Videospielgeschichte ausgelöst.

Warum ist Fortnite so erfolgreich?

Der Frage wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Es gibt mehrere Faktoren, die dafür sprechen. Der wichtigste ist wohl, dass der Battle-Royale-Modus komplett kostenlos und ohne technische Einschränkungen spielbar ist. Man muss sich nur bei Epic registrieren, das Spiel herunterladen und kann sich sofort ins Getümmel stürzen. Die Systemanforderungen sind nicht sehr hoch, was es auch Spielern mit schwächeren Rechnern ermöglicht, mit zu spielen. Doch ein Alleinstellungsmerkmal hat Fortnite noch gegenüber der Konkurrenz: Den Bau-Modus. Es ist ein leichtes, die nötigen Rohstoffe vorausgesetzt, im Battle-Royale-Modus Gebäude und Deckungen zu bauen. Geübte Spieler errichten dadurch sogar ihre eigenen Festungen und erreichen weit entfernte Punkte. Somit ist auch schnell mal eine Deckung in der Not errichtet. Auch die relativ geringeren Systemanforderungen haben einen weiteren Vorteil. Es ist leichter Portierungen von dem Spiel zu entwickeln. Somit sind wir bei einem weiteren Punkt angekommen, warum Fortnite so erfolgreich ist. Die Zugänglichkeit für Konsolenspieler. Mittlerweile kann man Fortnite neben PC, Xbox One und PS4 auch auf Nintendo Switch und sogar auf Smartphones spielen. Zugegeben die Nintendo-Version und der Mobilableger müssen sich ein paar grafische Abstriche gefallen lassen, aber alles in allem laufen auch diese Portierungen recht stabil. Doch wie verdienen Entwickler an einem Spiel, welches komplett kostenlos zu spielen ist? Ganz einfach: durch kosmetische Mikrotransaktionen. Es gibt einen Shop, in dem man sich kosmetische Gegenstände wie etwa Skins, Rucksäcke und Spitzhacken kaufen kann. Diese sind für die in Game-Währung V-Bucks zu haben. V-Bucks können recht mühselig erspielt werden, oder man erwirbt sie für Echtgeld im Shop. Durch das ständig wechselnde Angebot ist man manchmal schon der Versuchung nahe, für einen besonders coolen Skin etwas Geld zu bezahlen. Was allerdings auch recht fair ist.

Werbung, Events und Merchandise

Immerhin bekommt man für die V-Bucks nicht nur einen coolen Skin, sondern unterstützt die Entwickler bei der Weiterentwicklung von Fortnite und verschiedenen Events. Denn der Hype um das Spiel will einfach nicht abreißen. Mittlerweile entwickelt sich eine immer weiter wachsende Merchandise-Sparte rund um Fortnite. T-Shirts, Pullover, Mauspads und so weiter sind bereits erhältlich. Auch lassen sich die Entwickler in Sachen Werbung und Events immer wieder was neues einfallen. Neben versteckten Messages und Hinweisen in Funksignalen, welche schon nach und nach eine neue Ära einläuten sollten, kam es im weiteren Verlauf auch zu verschiedenen Anpassungen der Map im Spiel. So sind nach einem Raketenstart eigenartige Risse am Himmel erschienen und wurden immer größer. Mit dem Erscheinen dieser Risse sind aber auch verschiedene Dinge einfach verschwunden. So etwa die große Werbefigur auf dem Dach von Durrr-Burger. Dieser riesige Burger mit Augen und Zunge erschien unlängst in der kalifornischen Wüste. Ganz in der Nähe stand ein Polizeiauto mit einem Schild, welches auf die Instabilität der Umgebung hinwies. Auch zwei anwesende Agenten konnten zwar angesprochen werden, allerdings waren ihre Antworten recht kryptisch. Doch auch das ist nicht alles. In Städten auf der ganzen Welt tauchten plötzlich die heiß begehrten Loot-Llamas auf. So auch in der Kölner Innenstadt. Und niemand hats kaputt gehauen. Diese Aktionen kamen richtig gut bei den Spielern an und haben sie so richtig auf die fünfte Season eingestimmt.

Neue Season, neues Zeug

Die Spekulationen, dass es eine komplett neue Map geben wird, hatten sich letzten Endes nicht bestätigt. Allerdings wurde kräftig umgebaut. Im Süd-Osten beispielsweise, wurde Moisty Mire komplett platt gemacht und musste einer kleinen Wüstenlandschaft weichen. So wurde aus Moisty Mire Paradise Palms. Auch ein Wikingerdorf hat sich im westlichen Teil der Karte ausgebreitet. Natürlich samt Wikingerschiff. Neben einem neuen Golfplatz und anderer Sportplätze kann man jetzt auch mit Golf-Karts auf der Karte rumfahren. Das macht wirklich Spaß und bring frischen Wind und neue Möglichkeiten. Durch die ganzen Veränderungen ist die Spielwelt mancherorts noch etwas instabil. So kann es passieren, dass ihr auf einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum stoßt. Dieser teleportiert euch beim Durchgehen irgendwo in die Luft. Aber keine Angst. Dort dürft ihr natürlich wieder euren Gleiter benutzen. Auch die Waffen und Gadgets haben einige kleinere Patches erhalten. Besitzer des Season-Pass können auch verschiedene Sportgeräte freischalten. Dadurch ist es möglich, auf dem Basketball-Platz ein paar Körbe zu werden oder auf dem Court Golf zu spielen. Die Entwickler haben sich alle Mühe gegeben und die Spielwelt mit Bedacht geändert. Das zeigt auch, dass wir uns nicht allzu sehr an bestimmte Orte in Fortnite gewöhnen dürfen. Denn sie könnten schon im nächsten Patch Geschichte sein.

Die Zukunft von Fortnite

Die Zukunft von Fortnite ist bisher noch ungewiss. Aber Epic Games arbeitet sehr motiviert daran, die Spieler weiterhin bei Laune zu halten. Was allerdings klar sein dürfte, ist, dass die Spielwelt auf kurz oder lang viele massive Änderungen erfahren wird. Somit bleibt die Karte zwar bekannt, bringt aber auch immer etwas frischen Wind mit. Was auf jeden Fall spannend sein dürfte, sind die saisonalen Specials. Wie etwa Halloween oder die Weihnachtszeit. Auch da hat Fortnite in der Vergangenheit schon stark mitgemischt. Es ist schon beachtlich, wie polarisierend Fortnite sein kann. Man darf auch nicht vergessen, dass sich das Spiel immer noch in der Early-Access-Phase befindet. Die Entwickler hingegen haben schon ihre Pläne für die Zukunft gemacht. Es sind zwar nur Spekulationen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft zum Beispiel weitere Fahrzeuge geben wird. Mit dem Einkaufswagen und dem Golf-Kart ist erst mal nur der Anfang gemacht. Vielleicht wird es auch irgendwann Boote oder Hubschrauber geben. Oder vielleicht sogar die Möglichkeit, als menschliche Kanonenkugel über die Karte zu sausen? Wer weiß. Was habt ihr denn noch so für Ideen oder Wünsche, was die Entwickler in Fortnite noch verbessern oder einbringen können? Schreibt es einfach in die Kommentare und wer weiß, vielleicht werden eure Wünsche in Erfüllung gehen.