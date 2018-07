The Wolf Among Us 2 – Mögliche Screenshots geleakt

Telltale hatten ja schon vor einer Weile bestätigt, dass The Wolf Among Us 2 in Arbeit sei. Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht.

Ist das wirklich The Wolf Among Us 2

Die Bilder zeigen nicht nur die aus der ersten Staffel bekannte Kneipe sondern auch Bigby. Und genau bei Bigby wird deutlich, dass der Grafikstil sich stark geändert haben könnte. Die Bilder sind in einer Galerie auf einer Website von Fun Labs aufgetaucht. Fun Labs hatten in der Vergangenheit mit Telltale zusammengearbeitet und daher könnten die Bilder tatsächlich den neuen Stil des Spiels zeigen. Möglich ist natürlich auch, das Telltale diese Version verwirft und für den Neustart mit der Unreal Engine wieder zum ursprünglichen Stil zurückgeht.

Quelle: Fun Labs