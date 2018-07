Digimon Survive – Erster Trailer zum neuen Abenteuer mit den digitalen Monstern

Auf einem japanischen Livestreamevent in Tokyo veröffentlichte Bandai Namco erste Informationen und einen ersten Trailer zum Titel Digimon Survive. Das Spiel wird eine Mischung aus Visual Novel und taktischem RPG und erscheint im nächsten Jahr für die PS4 und die Nintendo Switch. Der Trailer zeigt schon einmal die beiden Aspekte, um die es sich hauptsächlich im Spiel drehen wird.

Digimon Survive unterteilt in Drama- und Kampfabschnitte

Wie bereits erwähnt wird sich das Gameplay von Digimon Survive in zwei Aspekte aufteilen. Der Trailer zeigt Abschnitte, in denen ganz wie in einer Visual Novel die Story mit Dialogen vorangetrieben wird, gefolgt von Szenen aus den Kämpfen, welche wohl taktisch ablaufen werden, vergleichbar mit zB. Mystery Dungeon-Spielen. Der Releasefür 2019 ist derzeit nur für Japan bestätigt, einen Termin für außerhalb gibt es bislang noch nicht.

Quelle: dualshockers