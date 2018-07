Yakuza 3 – PS4 Demo in asiatischen PSN Stores

Die Teile 3 – 5 der Yakuza Reihe bekommen ja gerade eine PS4 Frischzellenkur. Jetzt gibt es eine erste Demo zu Yakuza 3.

Yakuza 3 Demo für asiatische PSN Stores

Aktuell kann man sich eine Demo zum dritten Teil der actionreichen Reihe um Kiryu Kazuma herunterladen. Allerdings nur in einigen der asiatischen Stores wie Hong Kong, Korea, Malaysia oder Singapur. Im japanischen Store ist sie überraschenderweise noch nicht erhältlich. Die überarbeiten Versionen der Teile 3 – 5 werden in 1080p und 60fps laufen. Wann die Demo hier erscheinen wird ist noch bekannt. In Japan wird Teil 3 am 9. August erscheinen, einen Termin für Europa gibt es leider noch nicht.

Quelle: Gematsu