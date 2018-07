Taiko no Tatsujin – Trommel Game kommt nach Europa

Bandai Namco Entertainment hatte heute großartige Neuigkeiten für Taiko no Tatsujin Fans. Im Herbst kommt das Rhythm Game nach Europa.

Taiko no Tatsujin trommelt auch in Europa

Im Herbst soll das beliebte Trommel Game endlich nach Europa kommen. Einen genauen Termin gibt es leider erstmal nur für Amerika, dort wird der Titel am 2. November erscheinen. Leider gibt es noch keine Aussage dazu, ob auch der Trommelcontroller in Europa erscheinen wird. Für das volle Spielgefühl wäre das natürlich wünschenswert. Vielleicht hören wir ja auf der Gamescom im August etwas mehr über den Release. Haltet also schon mal die Drumsticks bereit für den Herbst.

Quelle: Playstation Blog