Wacken – Neue Infos zur ESL Arena

Nur noch wenige Tage bis zum größten Metal Festival des Planeten! Dieses Jahr wird es dort auch erstmals eine ESL Arena geben (wir berichteten). Nun gibt es Neuigkeiten rund um die Schwermetaller-Gaming-Lounge.

Neues zur ESL Arena Wacken

Die Arena ist auf einer 1800m² großen Fläche in einem eigens dafür gestellten Zelt. Dort werden unter anderem eSports-Tuniere in League of Legends, PUBG, Street Fighter und Tower Tag ausgetragen. Des Weiteren erwartet euch ein risiges Free-Game-Areal, in dem ihr nach Herzenslust zocken könnt. Von Fifa 18 über Rocket League und GT Sports, bis hin zu God of War bietet die Arena einiges an Videospielen. Termine für die Turniere, Bilder und detailliertere Infos darüber, was sonst noch so gezockt wird, findet ihr HIER. Viel Spaß!

