Resident Evil 2 Remake – Beinahe ohne Riesenalligator

Spoileralarm?! Wohl eher nicht. Die meisten von euch, die sich schon wie Bolle auf das Resident Evil 2 Remake freuen, haben sicherlich auch die Ur-Version gezockt und wissen ungefähr, was sie erwartet. Doch fast hätte es eine der eindruckvollsten Kampfszenen nicht ins Remake geschafft.

Resident Evil 2 Remake hätte fast auf den Riesenalligator verzichten müssen

Die Entwickler versuchen, die Geschichte des legendären zweiten Teil der Reihe in ein neues Gewand zu packen und es an heutige Standards anzupassen. Jedoch wirkt laut Aussage eben jener Entwickler der legendäre Kampf mit dem Riesenreptil als deplatziert. Allerdings waren sie sich auch im Klaren, dass dadurch auch ein riesiger Shitstorm los getreten werden könnte. Also beschlossen sie doch, diese ikonische Bestie zu behalten. Doch wie das ganze nachher im fertigen Spiel aussieht, das wissen wir frühestens am 25. Januar 2019. Denn dann erscheint das Resident Evil 2 Remake für PC, Xbox One und PS4.

