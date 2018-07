No Man’s Sky – NEXT Update Verfügbar

No Man’s Sky hatte es nicht leicht. Es versprach vor Release etwas anderes zu sein, was so noch nie da war. Doch die Fans wurden knallhart enttäuscht. Doch anstatt die Segel zu streichen, gaben die Entwickler alles daran, ihr Spiel weiter zu entwickeln und die Spieler zurück zu gewinnen. Bisher ist ihnen das auch teilweise gelungen. Doch sie machen weiter und haben heute einen weiteren, großen Schritt gemacht. Hoffentlich auch in die richtige Richtung?

NEXT Update bringt große Neuerungen für No Man’s Sky

Das Update 1.5, auch NEXT genannt, bringt viele Veränderungen mit sich. Eine der größten ist der neue Mehrspielermodus, in welchem ihr das Universum gemeinsam mit euren Freunden erkunden könnt. Neben grafischer Aufhübschung und der Erweiterung in Sachen Basisbau wurde auch die Wahl zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive implementiert. Des Weiteren ist No Man’s Sky ab dem 26. Juli 2018 auch für die Xbox One verfügbar.

Quelle: No Man’s Sky