Fallout 76 – Zeitraum für Beta bekannt

Es gibt interessante Neuigkeiten zu Fallout 76. Bethesda haben auf Twitter einiges an neuen Infos veröffentlicht.

Demnach soll die Beta Phase im Oktober starten. Also gut einen Monat vor Release. Ein genaues Datum wurde allerdings noch nicht genannt. Das hebt sich der Publisher und Entwickler wohl noch für die Quakecon auf. Die Beta Zugänge werden per Zufall unter den Vorbestellern verlost. Wie Bethesda ebenfalls bestätigte, werden Xbox One Spieler als erste in den Genuss der Beta kommen. Erst danach dürfen PC- und Playstation 4 Spieler ran. Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PC, Xbox One und PS4.

We’re blown away by the response to the B.E.T.A. Still sorting out the details but we’ll start letting you break-it in October. First on XB1, then PS4 and PC. #PleaseStandBy https://t.co/3XIR7grard pic.twitter.com/YQISJvis0P

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 23, 2018