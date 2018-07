Call of Duty: Black Ops 4 – Inhalt der Mystery Box Edition bekannt

Viele von uns geben sich nur selten mit der Standard Edition eines Spiels zufrieden. Vor allem dann nicht, wenn es um unser Lieblingsspiel geht. Das wissen auch die Entwickler und Publisher der Call of Duty-Reihe und begeistern die Spieler immer wieder mit coolen Sammler Editionen.

Die Mystery Box ist die Collector’s Edition von Call of Duty: Black Ops 4

Diese Box hat es in sich. Neben dem Hauptspiel in einem schicken Steelbook und dem Season Pass findet man noch einen Haufen anderer cooler Gimmicks. Ein PopSocket, Figpins, ein Comic passend zur Zombie-Thematik, drei Lithographen, zehn Spezialisten-Patches und als besonderer Bonus ein 1000-Teile Puzzle. Das ganze wird in einer höllisch schicken Box geliefert. Der Preis für die Box liegt bei 199,99 Euro. Bisher ist si nur bei Gamestop vorbestellbar. Aber andere Händler werden wohl noch folgen. Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Call of Duty Black Ops 4 - Standard Edition - [PlayStation 4] Call of Duty: Black Ops 4

Weltweite Veröffentlichung: 12. Oktober 2018

Vorbesteller von Call of Duty - Black Ops 4 qualifizieren sich zur Teilnahme an einer Beta. Informationen zur Beta erfolgen sobald diese vom Hersteller bekannt gegeben

Quelle: Activision