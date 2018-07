Brawlout – Yooka-Laylee treten dem Smash Bros.-Klon bei

Die Super Smash Bros.-Formel wurde oft kopiert und auch der neue Titel Brawlout versucht sich am Smash-Konzept. Hier treten die unterschiedlichsten Charaktere gegeneinander an. Der neueste Trailer zur PS4-Version zeigt im Gameplay drei Gastcharaktere, die allesamt aus bekannten Indiespielen stammen. Mit dabei sind zum Beispiel der Hyper Light Drifter und Juan aus Guacamelee. Doch der dritte neue Charakter rückt in den Fokus.

Brawlout bringt zwei Charaktere in einem

Yooka und Laylee, das tierische Duo aus dem gleichnamigen Indietitel, wird ebenfalls in Brawlout mitmischen. Das Duo ist einer von vielen Kämpfern, aus denen ihr wählen könnt. Die PS4-Version erscheint am 21. August.

Quelle: Playstation via Youtube