Stardew Valley – Multiplayer erscheint in wenigen Wochen

Das Entwicklerstudio ConcernedApe gab nun das Erscheinungsdatum des Multiplayers für die Farming-Simulation Stardew Valley bekannt. Demnach soll man bereits am Anfang des nächsten Monats, also am 1. August 2018, mit Freunden eine Farm bewirtschaften können. Allerdings gilt diese Ankündigung bislang nur für den PC. Die Konsolensparte PlayStation 4, Xbox One und Switch haben leider das Nachsehen. Ein Termin wurde hier noch nicht bekannt gegeben. Die Ankündigung wurde von einem Trailer begleitet.

Features des Multiplayers in Stardew Valley

Chat-Box und benutzerdefinierte Emojis : Kommunizieren Sie mithilfe der neuen Chatbox-Funktion mit farbigem Text und fast 200 benutzerdefinierten Stardew-Valley-Emojis

: Kommunizieren Sie mithilfe der neuen Chatbox-Funktion mit farbigem Text und fast 200 benutzerdefinierten Stardew-Valley-Emojis Multiplayer-Heirat : Farmer können wählen, ob sie Pelican Towns NPCs anwerben oder einen Ehering für einen Mitspieler erstellen möchten.

: Farmer können wählen, ob sie Pelican Towns NPCs anwerben oder einen Ehering für einen Mitspieler erstellen möchten. Skalierbare Schwierigkeit : Da mehr Hände besser sind als eine, können Spieler die Gewinnspanne skalieren, um den Schwierigkeitsgrad einer Multiplayer-Farm zu ändern

: Da mehr Hände besser sind als eine, können Spieler die Gewinnspanne skalieren, um den Schwierigkeitsgrad einer Multiplayer-Farm zu ändern Gemeinsam arbeiten : Jeder Spieler lebt in seiner eigenen Kabine auf der Gastgeberfarm, während Sie zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele wie Landwirtschaft, Bergbau, Kampf, Fischerei, Nahrungssuche und Teilnahme am Festival zu erreichen

: Jeder Spieler lebt in seiner eigenen Kabine auf der Gastgeberfarm, während Sie zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele wie Landwirtschaft, Bergbau, Kampf, Fischerei, Nahrungssuche und Teilnahme am Festival zu erreichen 4-Spieler-Farming: Lade 1-3 Spieler zu dir ein, entweder von Grund auf neu oder greife auf deinen letzten Einzelspielerstand zurück

Quelle: ConcernedApe (via Youtube)