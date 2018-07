Resident Evil 2 – 200$ Collectors Edition vorgestellt

Fans haben auf der E3 einen guten Vorgeschmack auf die Rückkehr von Resident Evil 2 bekommen. Jetzt wissen auch endlich wie die Collectors Edition aussieht.

Resident Evil 2 bekommt 200$ Collectors Edition

Auf der San Diego Comic-Con wurde die Collectors Edition für das Survival Horror Remake enthüllt. Für 200$ bekommt ihr neben dem Spiel in einer Special Deluxe Verpackung, dem DLC Pack mit Kostümen und den Samurai Edge Waffen, den Originalsoundtrack Ingame, eine ca. 30 cm große Leon S. Kennedy Figur, ein 32 seitiges Artbook, den digitalen Soundtrack sowie ein Design Poster. Vorbestellbar ist die Edition allerdings nur bei EB Games und ob sie auch in Europa in dieser Form erscheinen wird ist noch unklar.

Quelle: Playstation Blog